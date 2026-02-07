Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Общество

Аэропорты на юго-востоке Польши закрыли на фоне работы самолетов НАТО

Аэропорты Люблина и Жешува в Польше закрыли из-за военной активности
abc00/Shutterstock/FOTODOM

Воздушное пространство над аэропортами Люблина и Жешува на юго-востоке Польши было закрыто несколько часов из-за «незапланированной военной активности», связанной с обеспечением государственной безопасности. Об этом сообщило Федеральное управление гражданской авиации США, передает Reuters.

Отмечается, что закрытие воздушного пространства было связано с действиями самолетов НАТО в этом районе.

До этого оперативное командование родов вооруженных сил Польши сообщило в соцсети X, что военные самолеты страны были подняты в воздух на фоне якобы «активности» России на Украине. Кроме того, наземные средства противовоздушной обороны и радиолокационной разведки были приведены в состояние готовности.

Польские военные утверждают, что эти меры носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности границ страны.

Польша периодически поднимает самолеты в воздух из-за якобы активности Вооруженных сил России. Так, оперативное командование родов ВС Польши сообщало о подобных мерах 3 февраля.

Ранее неизвестный дрон упал рядом со складом оружия на базе в Польше.
 
Теперь вы знаете
Долги по зарплате, вахта для молодежи и «налоговый декрет». Главные новости о рынке труда
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!