Аэропорты на юго-востоке Польши закрыли на фоне работы самолетов НАТО

Аэропорты Люблина и Жешува в Польше закрыли из-за военной активности

Воздушное пространство над аэропортами Люблина и Жешува на юго-востоке Польши было закрыто несколько часов из-за «незапланированной военной активности», связанной с обеспечением государственной безопасности. Об этом сообщило Федеральное управление гражданской авиации США, передает Reuters.

Отмечается, что закрытие воздушного пространства было связано с действиями самолетов НАТО в этом районе.

До этого оперативное командование родов вооруженных сил Польши сообщило в соцсети X, что военные самолеты страны были подняты в воздух на фоне якобы «активности» России на Украине. Кроме того, наземные средства противовоздушной обороны и радиолокационной разведки были приведены в состояние готовности.

Польские военные утверждают, что эти меры носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности границ страны.

Польша периодически поднимает самолеты в воздух из-за якобы активности Вооруженных сил России. Так, оперативное командование родов ВС Польши сообщало о подобных мерах 3 февраля.

Ранее неизвестный дрон упал рядом со складом оружия на базе в Польше.