В пожаре в Новгородской области погибли пять человек

В частном жилом доме в Новгородской области погибли четверо взрослых и один ребенок, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах города.

«В населенном пункте Волотово после ликвидации пожара обнаружены тела 5 погибших, в том числе ребенка», — сказал источник.

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В данный момент обстоятельства пожара выясняются.

Ранее сообщалось, что в Уссурийске шесть человек погибли из-за пожара в жилом доме. Среди погибших также был один ребенок. Отмечалось, что еще один выпрыгнувший с балкона мужчина скончался в больнице. Пожарным потребовалось четыре часа, чтобы ликвидировать возгорание.

Также ранее сообщалось, что при тушении детского ТЦ в Москве пострадали шесть человек.