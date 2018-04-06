Малышева объяснила свои слова про необходимость отстрела собак

Телеведущая Елена Малышева, заявившая в эфире телепередачи о необходимости отстреливать бродячих собак, объяснила «Газете.Ru» свои слова.

«В сюжете нашей программы мы говорили о 19-летнем парне, которого загрызли бродячие собаки. И показывали, как защищаться, если жертвой нападения стали вы. У парня осталась беременная жена. Таких случаев в России сотни. И еще тысячи тех, кто выжил, но стал калекой или был изуродован, ведь в большинстве случаев собаки кусают в лицо. И если представить себе, что это, не дай бог, ваше лицо или лицо близкого человека, ребенка, если представить, что это вы или ваша мама оказались поздним вечером в парке один на один со сворой бродячих собак, то, наверное, уже не так хочется подписать петицию против Елены Малышевой», — сказала Малышева.

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Она отметила, что ей нечего сказать людям, «которым бродячие собаки дороже людей».

Ранее сообщалось, что в эфире Малышева сказала, что недопустимо, чтобы своры собак носились по улицам, а защитники прав животных не должны мешать жизни людей.