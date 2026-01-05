Размер шрифта
Демократы обвинили администрацию Трампа в сокрытии данных об операции в Венесуэле

NYT: демократы в сенате США возмущены сокрытием информации о захвате Мадуро
Patrick Semansky/AP

Демократы в конгрессе США возмущаются тем, что администрация президента Дональда Трампа до сих пор не проинформировала их об операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сообщает газета New York Times (NYT) со ссылкой на заявления конгрессменов.

«Демократы в конгрессе говорят, что их до сих пор держат в неведении, никакая информация не была им предоставлена администрацией Трампа о грандиозной военной операции по захвату Мадуро», — отмечается в материале.

В частности, на это пожаловался член комитета палаты представителей по разведке Джим Хаймс. Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер также заявил, что у законодателей остается множество вопросов, требующих ответа. По его словам, речь идет о стоимости вторжения в Венесуэлу и о пределах полномочий администрации при проведении подобных операций.

Мнения жителей США по поводу вторжения американской армии в Венесуэлу разделились. Согласно данным социологического исследования, 34% респондентов считают, что действия США приведут к улучшению ситуации в Венесуэле. При этом 35% опрошенных убеждены, что операция американских военных будет иметь негативные последствия для Боливарианской Республики. Еще 9% полагают, что ситуация в латиноамериканской стране останется прежней, а 22% затруднились с ответом.

Ранее премьер Словакии осудил «нефтяную авантюру» США в Венесуэле.

