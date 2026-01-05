Размер шрифта
Названо число населенных пунктов, освобожденных за неделю ВС РФ в зоне СВО

РИА: российские военные за неделю освободили пять населенных пунктов в зоне СВО
Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские военные за минувшую неделю освободили пять населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новости, которое изучило данные Минобороны РФ.

С 29 декабря по 4 января Вооруженные силы России установили контроль над пятью населенными пунктами – двумя в Харьковской области, двумя в Донецкой народной республике (ДНР) и одним в Запорожской области.

При этом с 22 по 28 декабря были освобождены 13 населенных пунктов – один в Днепропетровской области, три в Харьковской области, четыре в Запорожской области и пять в ДНР.

29 декабря глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину об освобождении 334 населенных пунктов за год. Министр обороны Андрей Белоусов отметил, что декабрь стал самым результативным периодом с точки зрения продвижения российских войск.

В течение всего 2025 года ВС РФ уверенно удерживали стратегическую инициативу и вели активные наступательные действия практически на всех направлениях. Одними из главных событий стали освобождение Курской области и взятие крупных укрепрайонов в ДНР. Однако говорить об обрушении обороны Вооруженных сил Украины пока рано. Главные итоги прошедшего года в зоне СВО — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Ранее в Генштабе ВС РФ заявили о росте темпов расширения полосы безопасности.

