Премьер Дании ответила Трампу на угрозы о присоединении Гренландии к США

Премьер Дании Фредериксен призвала Трампа прекратить заявления о Гренландии
Премьер-министр Дании Мете Фредериксен призвала президента США Дональда Трампа прекратить обсуждать возможность присоединения Гренландии к Соединенным Штатам. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Нет никакого смысла говорить о том, что США нуждаются во взятии Гренландии под свой контроль. У США нет никакого права аннексировать ни одну из трех частей Датского Королевства. Поэтому настоятельно призываю США прекратить угрозы в отношении исторически близкого союзника и против другой страны и другого народа, который четко заявил, что не продается», — отметила глава датского правительства.

4 января Трамп после военной операции в Венесуэле заявил о своих притязаниях на Гренландию. Он отметил, что Гренландия окружена российскими и китайскими кораблями и нужна США «для обороны».

В этот же день супруга замглавы аппарата Белого дома по вопросам политики, советника президента США Стивена Миллера Кэти опубликовала в соцсети Х карту Гренландии, на которой страна окрашена в цвета американского флага. Свою публикацию она сопроводила одним словом «soon» (в переводе с английского — «скоро»), тем самым намекнув на планы США захватить Гренландию.

Ранее премьер Гренландии призвал не паниковать после угроз США. 

