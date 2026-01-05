Размер шрифта
В Колумбии готовятся к массовому притоку граждан Венесуэлы

РИА: в Колумбии началась подготовка к массовому притоку граждан Венесуэлы
В колумбийском пограничном департаменте Сесар начали подготовку к возможному массовому притоку граждан Венесуэлы. Об этом сообщил РИА Новости секретарь департамента Эдуардо Эскивель.

«С субботы мы развернули объединенный штаб управления с участием всех учреждений, управления здравоохранения департамента, а также органов здравоохранения приграничных муниципалитетов, и продолжаем его работу в воскресенье и понедельник», — сказал он.

Отмечается, что повышенное внимание уделено муниципалитетам Ла-Пас, Сан-Диего и Манауре, а также Агусин-Кодасси, Бесерриль и Чиригуана — все они находятся на границе с Венесуэлой.

По словам чиновника, власти сосредоточены на вопросах безопасности, поэтому в районах усилено присутствие армии и национальной полиции. Несмотря на то, что сейчас ситуация с миграцией остается стабильной, в департаменте запущены протоколы устранения рисков и оказания гуманитарной помощи.

3 января Вооруженные силы США атаковали Венесуэлу. Взрывы были зафиксированы в столице страны Каракасе, а также на военной базе Форт-Тиуна. Среди других целей оказались авиабаза Ла-Карлота, станция связи Эль-Вулкан, порт Ла-Гуайра и ряд других стратегически важных объектов.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал операцию успешной, заявив о захвате американскими военными президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес.

Ранее Рубио назвал страну, которая может стать целью США после Венесуэлы.

