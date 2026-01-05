В Швейцарии митингующие призвали ввести санкции против США из-за атаки на Венесуэлу

В Берне митингующие призвали наложить санкции на США из-за операции в Венесуэле

В швейцарском Берне состоялась демонстрация с участием 200 человек, требовавших ввести санкции против США из-за их нападения на Венесуэлу. Об этом сообщило швейцарское агентство Keystone-SDA.

По его данным, демонстранты считают президента США Дональда Трампа ответственным за террор. Отмечается, что в ходе митинга из толпы звучали требования к американцам «убраться из Латинской Америки».

В самом мероприятии также приняли участие несколько организаций, включая членов партии труда Берна, местных коммунистов, а также две ассоциации — «Швейцария-Куба» и антиимпериалистического союза.

3 января Вооруженные силы США атаковали Венесуэлу. Взрывы были зафиксированы в столице страны Каракасе, а также на военной базе Форт-Тиуна. Среди других целей оказались авиабаза Ла-Карлота, станция связи Эль-Вулкан, порт Ла-Гуайра и ряд других стратегически важных объектов.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал операцию успешной, заявив о захвате американскими военными президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес.

Ранее премьер Словакии осудил «нефтяную авантюру» США в Венесуэле.