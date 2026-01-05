Размер шрифта
Самолет из Египта совершил аварийную посадку в московском аэропорту

Следовавший из Египта самолет совершил аварийную посадку в Шереметьево
Самолет, следовавший рейсом из Египта, совершил в московском аэропорту Шереметьево аварийную посадку, которая прошла в штатном режиме. Об этом РИА Новости сообщил представитель воздушной гавани.

По его словам, все процедуры были выполнены в соответствии с регламентом, приземление прошло благополучно.

«Посадка прошла штатно... На данный момент идет высадка пассажиров в штатном режиме на стоянке», — приводит агентство слова представителя.

Оперативные службы аэропорта встретили борт и обеспечили его сопровождение согласно стандартным протоколам действий в подобных ситуациях.

В конце декабря самолет, следовавший из Чебоксар в Москву, подал сигнал бедствия и совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. По информации журналистов, причиной экстренного приземления стала неисправность носовой стойки самолета. В 11:56 по московскому времени Boeing 737 успешно приземлился в столичном аэропорту, никто не пострадал.

Ранее самолет с 194 пассажирами совершил аварийную посадку из-за запаха на борту. 

