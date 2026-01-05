Размер шрифта
Спецпредставитель Путина заявил, что ЕС не является «реальным игроком»

Дмитриев: ЕС не пользуется уважением и не означает того, на что претендует
Александр Вильф/РИА Новости

Европейский союз (ЕС) не соответствует тому, на что претендует, и не является «реальным игроком». Такое мнение высказал в соцсети Х спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Спасибо за признание очевидного — ЕС не означает того, на что претендует, и не является уважаемым международным голосом или реальным игроком», — написал он.

Таким образом Дмитриев прокомментировал слова исполняющего обязанности председателя Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера о том, что страны ЕС в очередной раз не смогли согласовать единое общее заявление.

До этого дипслужба Евросоюза опубликовала «заявление 26 стран ЕС» по ситуации вокруг военной операции США в Венесуэле. Венгрия отказалась поддержать общий документ.

В ноябре агентство Bloomberg писало, что ЕС и Британия движутся к краху из-за экономического пути, которому они следуют.

Ранее Дмитриев пожалел европейцев после заявления фон дер Ляйен.

