Посольство России прокомментировало публикации о «секретной лаборатории»

Посольство России в Лондоне в своем твиттере прокомментировало публикацию в Times об обнаружении российской «секретной лаборатории», где якобы производилось вещество, которое было использовано при отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

К сообщению, опубликованному посольством, прикреплен фрагмент статьи, авторы которой ссылаются на неназванные источники в силовых структурах и правительстве России.

Реклама

«И на этот раз мы настолько уверены, что даже не пообещаем предоставить каких-либо доказательств!», — говорится в комментарии дипломатов к статье.

По данным газеты, специалисты якобы смогли установить источник вещества «при помощи научного анализа и информации разведки» спустя несколько дней после отравления Скрипалей в Солсбери. По их словам, речь идет о «секретной российской лаборатории».