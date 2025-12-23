В ЛДПР предложили ввести новые льготы для ветеранов труда

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предложили ввести новую категорию ветеранов для граждан за большой трудовой стаж. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пояснительную записку законопроекта.

В частности, ветеранам трудовой деятельности предлагается предоставить социальные льготы, включая 50% компенсацию расходов на ЖКХ. Парламентарии указали, что бывают случаи, когда человек накопил необходимый стаж, но по тем или иным причинам не имеет нужной награды, и лишает его возможности получить звание «Ветеран труда» и соответствующие льготы.

К новой категории ветеранов, согласно законопроекту, будут относиться граждане, имеющие трудовой или страховой стаж, учитываемый для назначения пенсии, не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин.

По словам лидера партии Слуцкого, люди, имеющие трудовой стаж по 35-40 лет, внесли огромный вклад в развитие страны, и задачей государства является показать им, что их труд не остался незамеченным.

11 декабря глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов говорил, что заявление о грозящей россиянам пенсии ниже прожиточного минимума только вредят – они дезориентируют россиян и повышают градус социальной напряженности.

Ранее в Госдуме предупредили, что нынешней молодежи грозит нищая старость.