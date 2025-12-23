На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Первая коммерческая южнокорейская ракета разбилась при запуске

В Бразилии разбилась при запуске коммерческая южнокорейская ракета Hanbit-Nano
Innospace/Reuters

Южнокорейская коммерческая ракета-носитель Hanbit-Nano разбилась после запуска на бразильском космодроме Алкантара. Об этом сообщило агентство «Рёнхап» со ссылкой на частную космическую компанию Innospace.

«Ракета упала в пределах безопасной наземной зоны, потерь и дополнительных повреждений не зафиксировано», — говорится в публикации.

В настоящий момент специалисты анализируют причины неисправности, которая была зафиксирована спустя 30 секунд после запуска. Отмечается, что при использовании первой ступени гибридного двигателя полет проходил по плану.

В южнокорейской компании уточнили, что безопасность полета была обеспечена в соответствии с международными стандартами и требованиями ВВС Бразилии.

Полет, который должен был стать первым коммерческим для южнокорейской частной космической компании, стартовал в 22:13 по местному времени (04:13 мск). На борту ракеты находилось пять спутников, а целевая орбита находилась в 300 км над уровнем земли.

Известно, что запуск ракеты, изначально запланированный на 22 ноября, переносился трижды.

Ранее СМИ сообщили, что взрыв ракеты SpaceX едва не привел к авиакатастрофам.

