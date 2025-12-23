Президент Финляндии Александр Стубб намеренно вводит людей в заблуждение, заявляя, что ВСУ все еще могут противостоять российской армии в зоне СВО. Об этом на своей странице в социальной сети Х написал ирландский журналист Чей Боуз.

По его словам, Евросоюз «проигрывает во всех отношениях», когда речь идет о «прокси-войне» на Украине. Миллиарды потрачены на «провалившуюся кровавую диктатуру», медленный экономический крах и социальную дезинтеграцию, указал журналист.

«Но марионетки глобализма, такие как [Александр] Стубб, все равно лгут. Они просто не могут перестать врать», — написал Стубб.

До этого президент РФ Владимир Путин заявлял, что стратегическая инициатива в зоне СВО полностью остается за ВС РФ. Вооруженные силы Украины, несмотря на попытки упорного сопротивления, отступают по всей линии боевого соприкосновения. Также президент заявил, что Россия должна достичь всех целей СВО.

