Россияне набрали льготных ипотек

ЦБ: число льготных ипотек на руках жителей центра России выросло на четверть
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

В октябре 2025 года жители Центрального федерального округа взяли по программам господдержки 16,2 тыс. ипотечных кредитов — на 24,5% больше, чем месяцем раньше. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Главного управления Банка России по ЦФО.

«Одним из факторов, вызвавших всплеск спроса, стало анонсированное ужесточение условий «Семейной ипотеки» в 2026 году. Всего за месяц банки Центральной России выдали ипотечным заемщикам более 25,6 тыс. кредитов. По сравнению с сентябрем их количество выросло на 22%. Общая сумма кредитов составила 142,1 млрд рублей, это 29% от всего объема ипотеки, выданной в России в октябре. Средний срок ипотечного кредита в регионе в октябре составил 25,4 года, средняя ставка — 9%», — отметили в пресс-службе.

Там добавили, что ипотечный кредитный портфель увеличился на 1,4% к предыдущему месяцу и составил почти 6,3 трлн рублей. В годовом выражении он вырос на 7,9%.

Семейным парам с 2026 года могут изменить правила доступа к льготной ипотеке: обсуждается вариант, при котором супруги не смогут брать два отдельных льготных кредита. Если семья покупает жилье по госпрограмме, муж и жена должны будут оформлять один договор и проходить по нему как созаемщики.

Еще одна идея — разрешить рефинансирование комбинированной ипотеки, чтобы заемщики могли уменьшить ежемесячный платеж. Для этого банки могут обязать выдавать справку об остатке долга, чтобы клиент мог сравнивать предложения и выбирать более выгодные условия рефинансирования. Также рассматривается введение дифференцированных ставок в зависимости от числа детей и региона. В одном из вариантов для семьи с одним ребенком ставка может составить около 10–12%, с двумя детьми — порядка 6%, для многодетных — 2–4%. Отдельно обсуждается принцип привязки льготы к месту регистрации: семейную ипотеку могут разрешить оформлять только в регионе регистрации родителей, а при переезде право на льготу потребуется подтверждать. Кроме того, на повестке — повышение лимитов по семейной ипотеке из-за роста цен на жилье, что должно снизить спрос на комбинированные схемы. Еще один возможный блок изменений касается первоначального взноса: минимальную планку могут поднять до 20%, а в отдельных сценариях — до 30–40%.

Ранее россиянам рассказали, когда выгоднее покупать квартиру в 2026 году.

