На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пьяный россиянин устроил погром в кафе, украл шашлык и забыл, куда дел

В Башкирии мужчина устроил погром в кафе и сбежал с шашлыком
true
true
true
close
ГУ МВД России по Республике Башкортостан

В Уфе задержан подозреваемый в ночной краже из кафе, пьяный мужчина разбил дверь, устроил погром и украл вертел с шашлыком, но не смог вспомнить, куда его дел. Об этом сообщает УМВД Башкирии.

Злоумышленник разбил входную дверь, проник в помещение кафе и украл сотовый телефон, терминал для безналичной оплаты, продукты, вертел с мясом и скрылся.

Изучив записи с камер видеонаблюдения, сотрудники полиции установили личность подозреваемого, им оказался 34-летний ранее судимый житель Уфы. На допросе мужчина признался в краже, он рассказал, что разбил дверь кирпичом, куда он дел украденное, включая шашлык, подозреваемый вспомнить не смог. Возбуждено уголовное дело.

До этого на Урале мужчина ограбил ювелирный салон и забыл на месте преступления свой паспорт. В суде мужчина признал свою вину, приговором суда ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Ранее россиянин украл елочные игрушки из-за отсутствия новогоднего настроения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Вино в онлайне: к чему приведет продажа алкоголя на маркетплейсах с 2026 года
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами