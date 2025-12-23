Пьяный россиянин устроил погром в кафе, украл шашлык и забыл, куда дел

В Башкирии мужчина устроил погром в кафе и сбежал с шашлыком

В Уфе задержан подозреваемый в ночной краже из кафе, пьяный мужчина разбил дверь, устроил погром и украл вертел с шашлыком, но не смог вспомнить, куда его дел. Об этом сообщает УМВД Башкирии.

Злоумышленник разбил входную дверь, проник в помещение кафе и украл сотовый телефон, терминал для безналичной оплаты, продукты, вертел с мясом и скрылся.

Изучив записи с камер видеонаблюдения, сотрудники полиции установили личность подозреваемого, им оказался 34-летний ранее судимый житель Уфы. На допросе мужчина признался в краже, он рассказал, что разбил дверь кирпичом, куда он дел украденное, включая шашлык, подозреваемый вспомнить не смог. Возбуждено уголовное дело.

До этого на Урале мужчина ограбил ювелирный салон и забыл на месте преступления свой паспорт. В суде мужчина признал свою вину, приговором суда ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Ранее россиянин украл елочные игрушки из-за отсутствия новогоднего настроения.