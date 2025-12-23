Трамп отправил президенту Казахстана «ключ» от Белого дома

Трамп передал Токаеву символический ключ от Белого дома и бейсболку с автографом

Президент США Дональд Трамп передал казахстанскому лидеру Касыму-Жомарту Токаеву символический ключ от Белого дома, а также бейсболку со своим автографом. Об этом сообщил в своем Telegram-канале пресс-секретарь президента Руслан Желдибай, комментируя итоги ноябрьской встречи двух лидеров.

По его словам, американский лидер передал подарки для своего казахстанского коллеги на встрече с послом республики в США после вручения верительных грамот.

Кроме того, Трамп передал теплые пожелания Токаеву и охарактеризовал его как «прекрасного человека и опытного государственного деятеля с глубоким и взвешенным пониманием международных процессов».

Токаев посетил Вашингтон с рабочим визитом в начале ноября. В рамках поездки он провел переговоры с Трампом, а также принял участие в саммите «С5+1» (Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан и Туркменистан плюс США). Президент Казахстана назвал американского коллегу великим государственным деятелем, который был послан США свыше.

Ранее в Кремле рассказали, передавал ли Токаев Путину послания от Трампа.