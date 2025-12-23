На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бывшая супруга обвинила чемпиона КХЛ в употреблении веществ

Бывшая жена обвинила игрока «Металлурга» Вовченко в употреблении веществ
Фото ХК «Металлург»

Яна Вовченко-Александрова, бывшая жена игрока магнитогорского «Металлурга» Даниила Вовченко, обвинила экс-супруга в употреблении запрещенных веществ. Об этом сообщает Mash.

Девушка опубликовала в сети Интернет скриншоты переписки, на которых спортсмен якобы признается в содеянном.

«В слитых диалогах человек, записанный как «муж», уверяет, что попробовал вещества по глупости», — говорится в тексте сообщения.

В сентябре 2024 года Вовченко-Александрова сообщила о разводе с супругом и опубликовала пост в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), публично обратившись к спортсмену и обвинив его в многочисленных изменах. Судебные заседания продолжаются, бывшие возлюбленные в настоящее время проходят через процедуру раздела имущества.

Вовченко выступает за «Металлург» с 2024 года, в прошлом году вместе с командой хоккеист стал обладателем Кубка Гагарина.

Чемпионский титул в нынешнем сезоне защищает победитель Кубка Гагарина 2025 года — «Локомотив». Ярославская команда в финале Кубка Гагарина прошлого сезона одержала победу над челябинским «Трактором». Серия завершилась с результатом 4-1.

Ранее «Спартак» обыграл «Шанхайских Драконов» в матче КХЛ.

