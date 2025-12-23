Губернатор Кузбасса прокомментировал массовое отключение электричества в Тайге

Подачу электроэнергии в городе Тайга Кемеровской области, где ранее без света остались более 10 тысяч человек, восстановили. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Илья Середюк.

«Электроснабжение восстановили. Котельные запустили. Подняли температуру в больнице до +18 °C, в поликлинике до +22 °C», — говорится в сообщении главы региона.

По словам Середюка, температура в «теплоносителе» в настоящий момент составляет 50 °C при норме в 64 °C, однако она постепенно повышается и достигнет нормативных показателей в течение двух часов.

Губернатор также подчеркнул, что для жителей города организован подвоз обогревателей, а по факту коммунальной аварии будет проведена проверка.

Утром 23 декабря в кемеровской Тайге произошло аварийное отключение электрической подстанции, в результате чего без света остались свыше 10 тысяч жителей. В их числе: две больницы, девять школ, 11 детских садов, 24 котельные, 18 объектов водоснабжения. На место ЧП были направлены две дополнительные бригады коммунальных служб и аварийный отряд.

Ранее в Запорожской области около 30 тыс. абонентов остались без электричества.