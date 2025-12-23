СМИ рассказали, как Европа «подставила» Украину

Отказавшись изымать замороженные активы России, Европа подставила Украину и не сможет оказать ей должную поддержку. Об этом пишет издание Politico.

По мнению авторов, решение ЕС лишило Украину гарантированного финансирования на ближайшие два года. В свою очередь, выделенный кредит на 90 миллиардов также рассчитан на два года, но этого будет недостаточно, чтобы Киев продолжал боевые действия. Республике нужно «гораздо больше», пишут в издании.

Решение Европы по активам России – «фиаско, высветившее раскол среди европейских лидеров», говорится в тексте. Также отмечается, что получить новый кредит в будущем Украине будет не так уж и просто из-за позиции Чехии, Словакии и Венгрии, к которым могут присоединиться другие страны.

Соединенные Штаты тоже не помогут с финансированием, поскольку американский лидер Дональд Трамп все еще будет в Белом доме, пишет Politico.

19 декабря ЕС принял решение выдать Украине кредит в размере €90 млрд. Однако CNN писал, что эти деньги покроют только две трети финансовых потребностей Киева, так как в ближайшие два года страна столкнется с дефицитом финансирования на €137 млрд.

Ранее глава ГУР Украины призвал не надеяться на Европу в 2026 году.