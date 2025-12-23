На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СМИ рассказали, как Европа «подставила» Украину

Politico: Европа подвела Украину отказом изъять активы РФ, кредита недостаточно
true
true
true
close
Valentyn Ogirenko/Reuters

Отказавшись изымать замороженные активы России, Европа подставила Украину и не сможет оказать ей должную поддержку. Об этом пишет издание Politico.

По мнению авторов, решение ЕС лишило Украину гарантированного финансирования на ближайшие два года. В свою очередь, выделенный кредит на 90 миллиардов также рассчитан на два года, но этого будет недостаточно, чтобы Киев продолжал боевые действия. Республике нужно «гораздо больше», пишут в издании.

Решение Европы по активам России – «фиаско, высветившее раскол среди европейских лидеров», говорится в тексте. Также отмечается, что получить новый кредит в будущем Украине будет не так уж и просто из-за позиции Чехии, Словакии и Венгрии, к которым могут присоединиться другие страны.

Соединенные Штаты тоже не помогут с финансированием, поскольку американский лидер Дональд Трамп все еще будет в Белом доме, пишет Politico.

19 декабря ЕС принял решение выдать Украине кредит в размере €90 млрд. Однако CNN писал, что эти деньги покроют только две трети финансовых потребностей Киева, так как в ближайшие два года страна столкнется с дефицитом финансирования на €137 млрд.

Ранее глава ГУР Украины призвал не надеяться на Европу в 2026 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Вино в онлайне: к чему приведет продажа алкоголя на маркетплейсах с 2026 года
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами