Министр обороны Германии опроверг возможность конфликта России и НАТО

Глава МО ФРГ Писториус заявил, что не верит в якобы возможную войну РФ с НАТО
Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Глава министерства обороны Германии Борис Писториус в интервью газете Zeit отверг сценарий якобы возможного нападения России на страны НАТО.

«Я не верю в такой сценарий», — сказал он.

Писториус полагает, что российское руководство «не стремится вести полномасштабную войну против Североатлантического альянса».

При этом он не исключил, что РФ якобы хочет разрушить альянс изнутри, поставив под сомнение его единство. Стратегически, по мнению министра, Москва также заинтересована в том, чтобы «заставить США отступить» с Европейского континента.

22 декабря заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков на дискуссии «(Не)стратегическая стабильность — 2025: итоги года в сфере международной безопасности» Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что Россия не собирается нападать на страны НАТО и Европейского союза.

11 декабря глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова письменно зафиксировать, что не имеет агрессивных планов в отношении стран ЕС и НАТО. При этом министр подчеркнул, что это должно быть сделано на коллективной, взаимной основе.

Ранее Путин рассказал, как Россию «посылали подальше» из-за ее позиции по расширению НАТО.

