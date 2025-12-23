Стало известно, где будут платить по миллиону за первого ребенка

Жители Новгородской области смогут получить миллион рублей за первого ребенка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство труда, семейной и социальной политики региона.

«С 1 января 2026 года общая сумма выплат (при рождении первого ребенка. — «Газета.Ru») с учетом регионального капитала и федерального маткапитала составит чуть более 1 миллиона рублей при условии, что возраст матери до 29 лет», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что региональная выплата на первенца составит 350 тысяч рублей, на третьего или последующих детей – 250 тысяч рублей. При этом федеральный материнский капитал при рождении первого ребенка составит в 2026 году около 737 тысяч рублей. Региональную выплату можно потратить на улучшение жилищных условий в пределах Новгородской области, а также на оплату детского сада.

До этого руководитель отдела ипотеки Level Group Юлиан Овечкин сообщал, что оформление ипотечного кредита с привлечением материнского капитала нередко превращается в тропу с ловушками. Одна из самых распространенных — покупка жилья, которое не подходит под требования Пенсионного фонда.

Ранее юрист объяснила, как правильно выделить детям долю в квартире.