Стало известно, где будут платить по миллиону за первого ребенка

Власти Новгородской области: за первенца будут платить миллион рублей
CHROMORANGE / A. Shalamov/Global Look Press

Жители Новгородской области смогут получить миллион рублей за первого ребенка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство труда, семейной и социальной политики региона.

«С 1 января 2026 года общая сумма выплат (при рождении первого ребенка. — «Газета.Ru») с учетом регионального капитала и федерального маткапитала составит чуть более 1 миллиона рублей при условии, что возраст матери до 29 лет», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что региональная выплата на первенца составит 350 тысяч рублей, на третьего или последующих детей – 250 тысяч рублей. При этом федеральный материнский капитал при рождении первого ребенка составит в 2026 году около 737 тысяч рублей. Региональную выплату можно потратить на улучшение жилищных условий в пределах Новгородской области, а также на оплату детского сада.

До этого руководитель отдела ипотеки Level Group Юлиан Овечкин сообщал, что оформление ипотечного кредита с привлечением материнского капитала нередко превращается в тропу с ловушками. Одна из самых распространенных — покупка жилья, которое не подходит под требования Пенсионного фонда.

Ранее юрист объяснила, как правильно выделить детям долю в квартире.

