СМИ сообщили о взрывах в нескольких городах Украины

В Одессе, Бурштыне и Черкассах на фоне воздушной тревоги произошли взрывы

В Одессе на юге Украины произошли взрывы. Об этом сообщило агентство РБК-Украина.

Другая информация не приводится.

В данный момент на всей территории Украины действует воздушная тревога.

Также сообщается о взрывах в Черкассах и в городе Бурштыне Ивано-Франковской области на западе Украины. Рядом с городом находится Бурштынская ТЭС.

Утром 23 декабря агентство заявило о взрывах в городе Ровно на западе Украины.

Незадолго до этого взрыв произошел в Харькове.

22 декабря российские войска нанесли удары по объектам, используемым в интересах Вооруженных сил Украины, в 142 районах.

Российские военнослужащие начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в зоне СВО ликвидировали воюющих на стороне Украины граждан США.