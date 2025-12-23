На МЦД-3 в Москве произошел сбой

В Москве на линии Московских центральных диаметров (МЦД-3) произошел сбой в движении, связанный с остановкой одного из составов на станции «Перово». Об этом сообщает Агентство «Москва».

Отмечается, что на участке «Люберцы» – «Авиамоторная» поезда временно следуют по другому маршруту с остановкой на станции «Выхино».

25 ноября заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что пассажирам МЦД доступно уже более 100 пересадок на метро, МЦК, между диаметрами и наземный городской транспорт.

По его словам, МЦД формируют новую логику передвижения по городу, а путь любой протяженности становится проще благодаря правильно организованной сети пересадок. Ликсутов отметил, что в Москве и области такая сеть развивается комплексно.

Заместитель мэра по вопросам транспорта добавил, что развитие МЦД — это не только новые маршруты, но и современная пересадочная инфраструктура.

Ранее сообщалось о возможном расширении МЦД-4 с ответвлением в сторону Балашихи.