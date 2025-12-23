Россиян предупредили, что после гриппа повышается риск снижения давления

Поствирусные осложнения нередко проявляются спустя недели после выздоровления. Одно из таких осложнений — резкое снижение давления при принятии вертикального положения, что может привести к головокружениям и потере сознания, рассказал «Газете.Ru» клинический фармаколог, директор по экономике здравоохранения ГК «Р-Фарм» Александр Быков.

Острая респираторная вирусная инфекция не заканчивается с исчезновением температуры, насморка и кашля. Это системный стресс для организма, сопровождающийся выраженной активацией иммунной системы и сильным воспалительным ответом. После гриппа и других вирусных инфекций воспаление может сохраняться на протяжении нескольких недель, несмотря на очищение организма от вируса.

«Наиболее чувствительными к этим изменениям являются сердечно-сосудистая и дыхательная системы. Воспаление приводит к увеличению нагрузки на миокард, изменению сосудистого тонуса, нарушению микроциркуляции и распределению жидкости. В поствирусный период на фоне приема препаратов для контроля артериального давления и мочегонных средств возрастает риск ортостатической гипотензии — снижения давления при принятии вертикального положения, что может привести к головокружениям и потере сознания. Ранее подобранные дозировки лекарств могут становиться избыточными, а обезвоживание повышает вероятность острой почечной дисфункции», — предупредил Быков.

У пациентов с хроническими заболеваниями легких восстановление дыхательных путей замедляется. На практике это проявляется как затяжной кашель, ощущение нехватки воздуха, снижение физической выносливости и сильная усталость.

«У пациентов с бронхиальной астмой и хронической обструктивной болезнью легких(ХОБЛ) после перенесенной вирусной инфекции нередко отмечается снижение эффективности стандартной терапии и даже усиление побочных эффектов — учащение сердцебиения, дрожь в руках, падение уровня сахара. Важно помнить, что эти эффекты не связаны с прогрессированием астмы или ХОБЛ — это результат перенесенной острой респираторной вирусной инфекции», — отметил Быков.

В подавляющем большинстве случаев поствирусные изменения, в том числе у людей с другими хроническими заболеваниями, полностью обратимы. По мере восстановления организма уменьшается выраженность остаточных симптомов. Течение этого периода можно сопровождать рациональной фармакотерапией, направленной на уменьшение остаточных проявлений заболевания и поддержку постепенного возвращения к обычному уровню активности.

