проект

Выйти
Удалить свои данные
>
Наука
Размер текста
А
А
А

Россиян предупредили, что после гриппа повышается риск снижения давления

Фармаколог Быков: после гриппа высок риск резкого снижения давления

true
true
true
close
Shutterstock

Поствирусные осложнения нередко проявляются спустя недели после выздоровления. Одно из таких осложнений — резкое снижение давления при принятии вертикального положения, что может привести к головокружениям и потере сознания, рассказал «Газете.Ru» клинический фармаколог, директор по экономике здравоохранения ГК «Р-Фарм» Александр Быков.

Острая респираторная вирусная инфекция не заканчивается с исчезновением температуры, насморка и кашля. Это системный стресс для организма, сопровождающийся выраженной активацией иммунной системы и сильным воспалительным ответом. После гриппа и других вирусных инфекций воспаление может сохраняться на протяжении нескольких недель, несмотря на очищение организма от вируса.

«Наиболее чувствительными к этим изменениям являются сердечно-сосудистая и дыхательная системы. Воспаление приводит к увеличению нагрузки на миокард, изменению сосудистого тонуса, нарушению микроциркуляции и распределению жидкости. В поствирусный период на фоне приема препаратов для контроля артериального давления и мочегонных средств возрастает риск ортостатической гипотензии — снижения давления при принятии вертикального положения, что может привести к головокружениям и потере сознания. Ранее подобранные дозировки лекарств могут становиться избыточными, а обезвоживание повышает вероятность острой почечной дисфункции», — предупредил Быков.

У пациентов с хроническими заболеваниями легких восстановление дыхательных путей замедляется. На практике это проявляется как затяжной кашель, ощущение нехватки воздуха, снижение физической выносливости и сильная усталость.

«У пациентов с бронхиальной астмой и хронической обструктивной болезнью легких(ХОБЛ) после перенесенной вирусной инфекции нередко отмечается снижение эффективности стандартной терапии и даже усиление побочных эффектов — учащение сердцебиения, дрожь в руках, падение уровня сахара. Важно помнить, что эти эффекты не связаны с прогрессированием астмы или ХОБЛ — это результат перенесенной острой респираторной вирусной инфекции», — отметил Быков.

В подавляющем большинстве случаев поствирусные изменения, в том числе у людей с другими хроническими заболеваниями, полностью обратимы. По мере восстановления организма уменьшается выраженность остаточных симптомов. Течение этого периода можно сопровождать рациональной фармакотерапией, направленной на уменьшение остаточных проявлений заболевания и поддержку постепенного возвращения к обычному уровню активности.

Ранее врач рассказала, чем грозит отсутствие лечения кариеса на молочных зубах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Вино в онлайне: к чему приведет продажа алкоголя на маркетплейсах с 2026 года
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами