Лидер фракции ХСС в бундестаге Хоффманн призвал ЕС к переговорам с Путиным

Глава земельной группы парламентской фракции Христианско-социального союза (ХСС) в немецком парламенте Александр Хоффманн выступил за прямой диалог с президентом России Владимиром Путиным. Его слова приводит газета Handelsblatt.

«Европа должна воспринимать себя как игрока на этом поле. Мы должны представлять европейские интересы, и это можно и нужно делать в переговорах с Путиным», — заявил Хоффманн.

Парламентарий отметил, что в ходе возможных переговоров с Россией страны Евросоюза должны говорить «единым голосом».

19 декабря 2025 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что для Европы может быть полезно возобновить диалог с президентом России Владимиром Путиным. Президент Франции уточнил, что такие контакты должны происходить согласованно и в условиях полной прозрачности. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Путин готов к диалогу с лидером Франции.

Ранее министр обороны Германии обвинил Путина в нежелании мира на Украине.