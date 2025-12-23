Шерпа поделилась ожиданиями России по итоговым документам G20

Шерпа Лукаш: Россия ждет, что тема Украины не попадет в итоговые документы G20

Российская сторона ждет, что темы Украины не будет в итоговых документах председательства США в G20. Об этом в интервью РИА Новости заявила шерпа России в G20 Светлана Лукаш.

«Рассчитываем, что такого упоминания не будет. Прежде всего основываясь на позиции председательства Соединенных Штатов», — сказала она.

Лукаш отметила, что к позиции российской делегации прислушивались на первой встрече «Большой двадцатки» под председательством США.

Она заявила, что делегация России высоко оценивает результат встречи G20 в США.

По словам Лукаш, Соединенные Штаты очень рассчитывают на участие всех лидеров стран, включая президента России Владимира Путина, на итоговом саммите в Майами.

Встреча «Группы двадцати» прошла в Вашингтоне 15-16 декабря. Это была первая встреча в рамках стартовавшего американского председательства. Саммит лидеров G20 США планируют провести в декабре 2026 года в Майами.

Ранее шерпа России рассказала, обсуждался ли на саммите G20 вопрос замороженных активов.