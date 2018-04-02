В деле о пожаре в Кемерово появились дополнительные свидетели

Представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло заявил о наличии дополнительных свидетелей по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, передает РИА «Новости».

«Дополнительные свидетели находятся сегодня со Следственным комитетом в разговоре, поэтому, по возможности, все, что можно открыть, чтобы двояко не толковалось, будет доводиться в открытую», — сказал Меняйло.

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Ранее он отказался комментировать отставку Тулеева.

25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел крупный пожар. В результате происшествия, по последним данным, погибли 64 человека.