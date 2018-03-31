Посольство в Лондоне предупредило об антироссийских настроениях в Британии

Посольство России в Лондоне призвало россиян тщательно планировать поездки в Великобританию в связи с возможным ростом антироссийских настроений. Об этом сообщается на сайте дипломатического представительства.

«Не исключаем повышенного внимания британских правоохранительных органов и спецслужб к владельцам российских паспортов в пунктах въезда/выезда на территории Великобритании. В частности, возможны непредвиденные остановки и задержания граждан под надуманными предлогами в целях проведения подробных допросов и обысков при въезде и выезде из страны», — говорится в сообщении.

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Также посольство рекомендует заранее прибывать на пункты таможенного и паспортного контроля, изучить правила контроля. Кроме того, россиянам рекомендуется фиксировать все спорные ситуации на аудио- и видеозаписи.

Ранее в МВД Великобритании объяснили досмотр российского самолета.