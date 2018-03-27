В Кемерово суд отложил вопрос об аресте фигурантов дела о пожаре

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В Кемерово Заводский районный суд решил перенести на 28 марта рассмотрение ходатайства следствия об избрании меры пресечения обвиняемым по уголовному делу о пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», передает РИА «Новости».

«Суд рассмотрел ходатайство следственных органов и принял решение отложить рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения (всем фигурантам дела) на 28 марта», — заявили в суде.

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В суде также отметили, что это «техническое решение».

Ранее СК попросил арестовать фигурантов дела о пожаре в Кемерово.

25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел крупный пожар. В результате происшествия, по последним данным, погибли 64 человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело, в настоящее время задержаны пятеро подозреваемых. Президент России Владимир Путин вылетел в Кемерово для проведения совещания по ликвидации последствий пожара.