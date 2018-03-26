Песков не стал называть ответственных за трагедию в Кемерово

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает информацией о причинах пожара в торговом центре в Кемерове, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По его словам, об этом преждевременно говорить,так как продолжаются работы следственных органов.

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«Было бы совершенно ошибочно сейчас говорить о каких-то версиях. Вы знаете, что Следственный комитет работает на месте трагедии. Собственно, только Следственный комитет может сейчас выдвигать какие-то версии произошедшего. И неправильно сейчас забегать вперед и говорить о чем-то», — заявил Песков.

Ранее в Кемеровской области объявили трехдневный траур.