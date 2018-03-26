После пожара в Кемерово без вести пропал 41 ребенок

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Спасатели ищут еще 41 ребенка после пожара в ТЦ в Кемерово. Об этом сообщил заместитель начальника Национального центра управления в кризисных ситуациях Андрей Мамченков, передает РИА «Новости».

«По предварительным данным, ведется поиск 41 ребенка», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

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Ранее сообщалось, что на место пожара в Кемерово направили спасателей из других городов. Само возгорание потушено.

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