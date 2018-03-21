СМИ: в Кабуле произошел взрыв во время празднования нового года

В афганской столице рядом с Кабульским университетом прогремел взрыв, передает Tolo News.

Отмечается, что инцидент произошел в день, когда жители Афганистана празднуют Навруз, праздник наступления весны и нового года. Взрыв произошел днем.

Согласно свидетельствам очевидцев, взрывное устройство было приведено в действие террористом-смертником. Они также сообщают о большом количестве жертв, но точных данных о пострадавших пока нет.

Ранее сообщалось, что в центре Кабула террорист-смертник привел в действие еще одно взрывное устройство.