СМИ: в Кабуле произошел взрыв во время празднования нового года
В афганской столице рядом с Кабульским университетом прогремел взрыв, передает Tolo News.
Отмечается, что инцидент произошел в день, когда жители Афганистана празднуют Навруз, праздник наступления весны и нового года. Взрыв произошел днем.
Согласно свидетельствам очевидцев, взрывное устройство было приведено в действие террористом-смертником. Они также сообщают о большом количестве жертв, но точных данных о пострадавших пока нет.
Ранее сообщалось, что в центре Кабула террорист-смертник привел в действие еще одно взрывное устройство.