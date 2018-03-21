На синей ветке московского метро затруднено движение

В столичном метро на одном из участков Арбатско-Покровской линии поезда следуют с увеличенными интервалами. Об этом сообщается в телеграм-канале московского метро.

«На участке Арбатско-Покровской линии от «Киевской» до «Славянского бульвара» поезда следуют с увеличенными интервалами. Приносим извинения за временные неудобства.», — говорится в сообщении.

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Причины увеличения интервалов между поездами не называются.

Ранее сообщалось, что в Москве почти на неделю закроют несколько станций «Таганско-Краснопресненской» линии метро.