На синей ветке московского метро затруднено движение
В столичном метро на одном из участков Арбатско-Покровской линии поезда следуют с увеличенными интервалами. Об этом сообщается в телеграм-канале московского метро.
«На участке Арбатско-Покровской линии от «Киевской» до «Славянского бульвара» поезда следуют с увеличенными интервалами. Приносим извинения за временные неудобства.», — говорится в сообщении.
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Причины увеличения интервалов между поездами не называются.
Ранее сообщалось, что в Москве почти на неделю закроют несколько станций «Таганско-Краснопресненской» линии метро.