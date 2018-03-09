На место отравления Скрипаля направили отряд военных из ста человек
Полиция и минобороны Великобритании решили направить в город, где был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль сто военнослужащих, которые имею опыт работы с химическими веществами, передает Reuters.
Отмечается, что они должны будут удалить транспортные средства и объекты, находящиеся в Солсбери, где были найден в бессознательном состоянии Скрипаль и его дочь.
Ранее сообщалось, что Скрипаль мог после переезда в Великобританию в 2010 году передавать информацию о России иностранным спецслужбам.