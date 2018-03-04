Секретная служба США раскрыла подробности стрельбы у Белого дома

В Секретной службе США заявили, что неизвестный, открывший стрельбу около Белого дома, не целился в здание администрации президента. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным службы, мужчина, находясь около ограды, достал пистолет и сделал несколько выстрелов, ни один из которых не был направлен в сторону Белого дома. В результате беспорядочной стрельбы подозреваемый получил ранение, которое стало смертельным.

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В ведомстве также отметили, что президент и первая леди не находились в Белом дома во время инцидента.

Ранее СМИ сообщили, что мужчина, открывший стрельбу у Белого дома в США, скончался.