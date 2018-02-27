К польскому политологу Мацейчуку пришли с обыском на квартиру в Мытищах

В квартире в Мытищах польского журналиста и политолога Томаша Мацейчука, частого гостя ток-шоу на российских телеканалах, прошли обыски. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Источник агентства «Интерфакс» в окружении журналиста также рассказал об обысках.

«Следственные действия начались утром во вторник (27 февраля) по месту жительства Мацейчука», — сказал источник.

По данным «Интерфакса», в квартире польского журналиста нашли символику националистических формирований.