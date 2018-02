Самолет United Airlines аварийно сел из-за слетевшей обшивки двигателя

Boeing 777 авиакомпании United Airlines, на борту которого находились более 370 человек, совершил экстренную посадку в Гонолулу из-за отвалившейся обшивки двигателя. Об этом сообщает Reuters.

Самолет следовал из Сан-Франциско. На отсутствие обшивки у двигателя судна обратили внимание пассажиры.

Затем пилоты приняли решение посадить судно из-за вибраций в двигателе. При этом в авиакомпании не смогли уточнить, продолжал ли он работать во время полета.

Как сообщается, Федеральное управление гражданской авиации США начало проверку.

Пользователи твиттера также поделились фотографиями и видео двигателя без обшивки.

