Трамп аннулировал сделку по полупроводникам из-за угрозы нацбезопасности

Трамп отменил сделку между американской Emcore и компанией HieFo
Президент США Дональд Трамп распорядился отменить сделку в сфере полупроводников между компаниями Emcore и HieFo, указав на потенциальные угрозы для национальной безопасности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на указ американского лидера.

В 2024 году компании сообщили о планах HieFo приобрести полупроводниковый бизнес Emcore вместе с ее производственными мощностями по выпуску пластин из фосфида индия. Стоимость сделки оценивалась в $2,9 млрд.

«Настоящая сделка запрещается, и владение компанией HieFo любыми долями, интересами или правами в отношении активов Emcore независимо от того, осуществляется ли оно прямо или косвенно, через саму HieFo либо через ее партнеров, дочерние компании, аффилированные лица или акционеров-иностранцев, также запрещается», — сказано в указе Трампа.

По мнению американского лидера, передача HieFo активов Emcore, связанных с производством компьютерных чипов, может представлять угрозу для национальной безопасности США. В президентском указе отмечается, что HieFo, как утверждается, находится под контролем гражданина Китая.

Согласно указу, для его исполнения компания HieFo должна в течение 180 календарных дней с момента его издания, если этот срок не будет продлен комитетом по иностранным инвестициям в США, обеспечить отчуждение всеми аффилированными структурами всех долей, интересов и прав в активах Emcore, независимо от их местонахождения.

Emcore специализируется на передовых продуктах в области инерциальной навигации для аэрокосмической, оборонной, коммерческой и промышленной сфер.

HieFo специализируется на высокоэффективных фотонных устройствах на основе фосфида индия для систем оптоволоконной связи.

Ранее Трампа назвали «хромой уткой» по итогам 2025 года.

