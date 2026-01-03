В Госдуме предложили ограничить рост цен на такси в праздники

Депутат Гусев предложил ограничить рост цен на такси в праздники на 20%

В новогодние праздники необходимо на 20% ограничить рост цен на такси. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по контролю, первый замруководителя фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Гусев, сообщает ТАСС.

«Люди хотят зарабатывать деньги в два-три раза выше. Это несправедливо. А справедливо было бы ограничить этот праздничный рост 20%», — сказал парламентарий.

По его словам, цены на такси растут каждые новогодние праздники. При этом качество услуг не увеличивается, отметил политик.

В конце декабря президент России Владимир Путин подписал закон, который повышает штрафы за перевозку детей в автомобиле без автокресла или других удерживающих устройств. Документ опубликовали на официальном сайте правовой информации.

Изменения внесли в часть 3 статьи 12.23 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Согласно закону, водителям теперь грозит штраф до 5 тысяч рублей за нарушение правил перевозки детей. Для должностных лиц размер штрафа составляет до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 200 тысяч рублей.

Отдельно закон уточняет порядок штрафов для самозанятых водителей такси: для них наказание за перевозку детей без автокресла будет составлять 50 тысяч рублей, то есть столько же, сколько для должностных лиц.

Ранее в Госдуме спрогнозировали скачок цен на такси из-за закона о локализации.