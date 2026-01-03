Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по кафе в Херсонской областиАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

В Госдуме предложили ограничить рост цен на такси в праздники

Депутат Гусев предложил ограничить рост цен на такси в праздники на 20%
BreizhAtao/Shutterstock/FOTODOM

В новогодние праздники необходимо на 20% ограничить рост цен на такси. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по контролю, первый замруководителя фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Гусев, сообщает ТАСС.

«Люди хотят зарабатывать деньги в два-три раза выше. Это несправедливо. А справедливо было бы ограничить этот праздничный рост 20%», — сказал парламентарий.

По его словам, цены на такси растут каждые новогодние праздники. При этом качество услуг не увеличивается, отметил политик.

В конце декабря президент России Владимир Путин подписал закон, который повышает штрафы за перевозку детей в автомобиле без автокресла или других удерживающих устройств. Документ опубликовали на официальном сайте правовой информации.

Изменения внесли в часть 3 статьи 12.23 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Согласно закону, водителям теперь грозит штраф до 5 тысяч рублей за нарушение правил перевозки детей. Для должностных лиц размер штрафа составляет до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 200 тысяч рублей.

Отдельно закон уточняет порядок штрафов для самозанятых водителей такси: для них наказание за перевозку детей без автокресла будет составлять 50 тысяч рублей, то есть столько же, сколько для должностных лиц.

Ранее в Госдуме спрогнозировали скачок цен на такси из-за закона о локализации.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27551863_rnd_5",
    "video_id": "record::1b91c9a7-b1da-49ee-88a5-e2b3a8298618"
}
 
Теперь вы знаете
Гостинг «по-тихому»: неочевидные признаки того, что с вами хотят перестать общаться навсегда
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+