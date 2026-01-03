На севере Украины уничтожили казармы операторов БПЛА ВСУ

Российские военные нанесли удар по складам хранения и казармам операторов ударных беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черниговской области. Об этом сообщил РИА Новости представитель силовых структур РФ.

«Уничтожены склады хранения и казармы операторов ударных беспилотников ВСУ», — сказал он.

30 декабря лава администрации Черниговской области на севере Украины Вячеслав Чаус сообщил, что в регионе впервые была объявлена обязательная эвакуация в 14 населенных пунктах. По его словам, эвакуацию планируется завершить в течение 30 дней.

25 декабря несколько десятков тысяч жителей города Чернигов на севере Украины остались без электричества в связи с повреждением энергетических объектов. Глава администрации Черниговской области Вячеслав Чаус заявил, что урон также был нанесен энергетическому объекту в одном из сел Сновской общины. Из-за этого в нескольких населенных пунктах произошло отключение света.

