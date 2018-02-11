В «Почте России» прокомментировали информацию о столкновении Ан-148 с вертолетом

ЧП с пассажирским самолетом в Подмосковье никак не связано с «Почтой России», заявили в компании, сообщает «Интерфакс».

В «Почте России» отметили, что вертолетов в ее авиапарке нет.

«Почта России» опровергает данную информацию. Эта ситуация не имеет отношения к «Почте России. «Почта России» использует два самолета Ту 204 С», – заявила пресс-служба, комментируя информацию о том, что самолет Ан-148 мог столкнуться с вертолетом «Почты России».

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По данным Росавиации, связь с экипажем Ан-148 «Саратовских авиалиний» рейса 703 Москва-Орск пропала 11 февраля спустя несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. По предварительным данным ведомства, на борту были 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о «нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух или более лиц».

«Газета.Ru» следит за сообщениями с места катастрофы.