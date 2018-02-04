Из-за стихии более 14 тысяч человек остались без света в трех областях ЦФО

Из-за непогоды во Владимирской, Московской и Тульской областях более 14 тысяч человек остались без электричества, сообщается на сайте Минэнерго.

«4 февраля из-за неблагоприятных погодных условий (сильный снег, сильный ветер) в трех субъектах Центрального федерального округа (Владимирская, Московская и Тульская области) происходят массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ.», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что в результате массовых аварийных отключений во Владимирской области с 6.30 мск без электричества остались 4,5 тыс. человек, в Московской области с 01.00 мск — около 5,2 тыс. человек, в Тульской области с 06.30 мск — около 5 тысяч человек.

Ситуация находится на особом контроле министерства до полного завершения аварийный работ.

Ранее сообщалось, что в Москве из-за разгула стихии погиб один человек.