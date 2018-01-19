Источник: напавший на школу в Бурятии находится в тяжелом состоянии

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Подросток, совершивший нападение с топором на семиклассников и учительницу в школе Улан-Удэ, находится в тяжелом состоянии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

«Состояние нападавшего оценивается врачами, как тяжелое. У него множественные ранения грудной клетки, в том числе повреждено легкое», — сказал источник.

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В тяжелом состоянии находится и одна из пострадавших учениц. Другой пострадавшей ученице потребовалась ампутация двух пальцев на руке, которые были отрублены нападавшим.

Ранее Следственный комитет опубликовал видео с места происшествия.