Весь экипаж горящего танкера у берегов Китая погиб

Все члены экипажа загоревшегося танкера SANCHI у берегов Китая, перевозившего нефтепродукты, погибли. Об этом сообщает PressTV со ссылкой на иранского чиновника.

Неделей ранее, 6 января, танкер столкнулся с сухогрузом у китайского побережья. После инцидента танкер загорелся, впоследствии на его борту произошел взрыв.

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Танкер SANCHI принадлежал иранской компании, на его борту также находились иранцы.

Мохаммад Ростад, представитель специальной рабочей группы по ликвидации последствий аварии, заявил, что, по всей видимости, все члены экипажа погибли.