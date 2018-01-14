Во время пожара в Португалии погибли не менее восьми человек

По меньшей мере восемь человек погибли во время пожара в Португалии, вспыхнувшем в развлекательном центре в Вила-Нова-да-Раинье, сообщает Reuters.

Мэр португальского города Хосе Антонио де Хесус рассказал, что более 60 человек принимали участие в карточном турнире, который проходил в центре. Он не сказал о том, что и как могло вызвать пожар. По словам издания, пожарные считают взрыв в котельной наиболее вероятной причиной.

В прошлом году португальцы пострадали от лесных пожаров.