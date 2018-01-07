Путин поздравил православных христиан с Рождеством

Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан России, празднующих Рождество Христово. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Сердечно поздравляю вас с Рождеством Христовым. Этот светлый праздник дарит миллионам верующих радость и надежду, приобщает их к духовным истокам и отеческим традициям. Объединяет вокруг непреходящих христианских ценностей, многовекового исторического, культурного наследия нашего народа», — отметил президент.

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Путин пожелал всем, кто отмечает Рождество, здоровья, успехов и благополучия.

Ранее сообщалось, что Путин встретил Рождество в петербургской церкви.