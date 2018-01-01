В Киеве прошло факельное шествие в честь Бандеры

В центре Киева прошло факельное шествие в честь годовщины дня рождения Степана Бандеры, передает телеканал «112 Украина».

Отмечается, что в демонстрации приняли участие около тысячи человек. При этом колонну сопровождали патрульные полицейские и кинологи.

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По данным телеканала, шествие прошло без нарушений правопорядка.

Подобные акции уже проходили в Киеве в 2014, 2015, 2016 и 2017 годах.

Степан Бандера — украинский политический деятель, идеолог и теоретик украинского национализма.