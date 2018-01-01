В Оренбургской области семь человек погибли при пожаре в жилом доме

Сильный пожар в жилом доме в одной из деревень Оренбургской области унес жизни семи человек, среди которых были трое детей, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Предварительно, причиной пожара стало несоблюдение правил пожарной безопасности. Однако версия короткого замыкания также рассматривается, дом был старый и проводка не ремонтировалась. Жители могли злоупотребить алкоголем и не заметить, как загорелся дом», — заявил он.

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По его словам, при осмотре тел следов насильственной смерти не обнаружено.

«Погибшие отравились угарным газом», — уточнил он.

Ранее при пожаре в жилом доме в Воронеже два человека погибли и шестеро пострадали.