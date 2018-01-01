В Турине из-за взрыва спрятанной в мусорном баке бомбы пострадали 4 человека

В результате взрыва самодельной бомбы в итальянском Турине, произошедшего в новогоднюю ночь, пострадали по меньшей мере четыре человека, сообщает La Stampa.

Отмечается, что взрыв произошел в одном из районов на окраине Турина. Бомба была спрятана в мусорном баке.

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По данным издания, ранения получили два итальянца и два гражданина Марокко. Также взрывной волной повредило четыре припаркованных автомобиля и стекла 30 жилых домов.

Сообщается, что во время обысков в районе взрыва правоохранительным органам удалось обнаружить еще 12 аналогичных самодельных взрывных устройств.

В настоящее время полиция устанавливает личность изготовителя бомб.

Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь в Германии два человека погибли во время запуска фейерверков.